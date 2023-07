Tofifest 2023 - program na 2 lipca. Co obejrzeć?

Źródło: materiały prasowe

Ostatni dzień Tofifest 2023 przed nami. Co ciekawego będzie w programie? Nadal jest to dobra okazja do wybrania się do Torunia, by obejrzeć dużo dobra filmowego, którego próżno szukać poza tym wyjątkowym wydarzeniem.

Tofifest 2023 - program na 2 lipca