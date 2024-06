Tokyo Vice może powrócić? Twórcy szukają nowego domu dla serialu

fot. Max

Tokyo Vice doczekał się 2. sezonów i był jedną z lepiej ocenianych produkcji Max. Mimo tego postanowiono zakończyć jego produkcję, a 2. sezon ma być ostatnim. Platforma uprzedziła o swoich zamierzeniach twórców i pozwoliła na dodanie dwóch odcinków, by historia została domknięta. Twórcy zostawili sobie otwartą furtkę na kontynuowanie tej opowieści, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.

Producenci serialu, Alan Poul i J.T. Rogers wypowiedzieli się o jego potencjalnej przyszłości:

Pomysł od samego początku był taki, że jeśli będziemy mogli, to pójdziemy z tą historią naprzód. Mamy bardzo jasne pomysły na kontynuowanie ekspansji tego świata i śledzenie osób, które znamy, ale też nowych.

Twórcy nie pozwolili sobie zdradzić pomysłów, które mają w zapasie, ale wspomnieli o tym, że rezygnacja Max nie równa się jeszcze z pełnemu porzuceniu serialu. Fifth Season, firma partnerująca z twórcami przy serialu, ma zająć się odnalezieniem potencjalnych zainteresowanych, którzy mogliby chcieć przejąć produkcję i dać jej drugie życie. Twórcy od samego początku wiedzieli, że nie mają gwarancji dostania kolejnego sezonu i dlatego postarali się o domknięcie najważniejszych wątków, ale zostawili też otwarte furtki w razie, gdyby udało się serial uratować. Wszystko jest teraz w rękach potencjalnych partnerów.

Tokyo Vice - o serialu

Tokyo Vice zostało oparte na książce Jake’a Adelsteina wydanej pod tytułem Tokyo Vice. Sekrety Japońskiego Półświatka w 2009 roku. W głównego bohatera serialu wcielił się Ansel Elgort, a towarzyszył mu Ken Watanabe. W pozostałych rolach zagrali Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito oraz Yosuke Kubozukiego i Miki Maya.