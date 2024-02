Tom Cruise zagra u Alejandro G. Iñárritu. Karierę aktora faktycznie czeka wielka zmiana

materiały prasowe

Jak ujawnia serwis Deadline, Tom Cruise wystąpi w kolejnym filmie Alejandro G. Iñárritu. Wygląda na to, że aktor konsekwentnie szuka obecnie poważniejszych ról, które być może przyniosą mu długo wyczekiwanego, pierwszego w karierze Oscara. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, najprawdopodobniej zobaczymy go także w szykowanym przez Quentina Tarantino The Movie Critic.

Wspólna produkcja Cruise'a i Iñárritu jest efektem umowy, którą pierwszy z nich na początku tego roku podpisał ze studiem Warner Bros. - na jej mocy ekranowy Maverick będzie także produkował filmy. O samym projekcie w tej chwili nie wiemy praktycznie nic: nie ma on ani tytułu, ani ustalonej daty premiery, nie mówiąc już o szczegółach fabularnych. Reżyser w ostatnich tygodniach miał się jednak spotykać z potencjalnymi odtwórcami ról, a jednym z pierwszych z nich był właśnie Cruise.

Iñárritu tym samym wraca do produkcji anglojęzycznych. Jego ostatnią pozycją w filmografii jest hiszpańskojęzyczne Bardo, fałszywa kronika garści prawd sprzed 2 lat, którą nakręcił po 7-letniej przerwie w karierze; w 2015 roku do kin trafiła Zjawa, za którą otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię. Rok wcześniej zdobył aż 3 statuetki Akademii za Birdmana

