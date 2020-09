Tom Cruise leci w kosmos. Oficjalna data startu zdjęć na stacji kosmicznej

Tom Cruise razem z NASA i SpaceX Elona Muska przygotowuje pierwszy w historii film przynajmniej częściowo nakręcony w kosmosie. W sieci znalazł się oficjalne szczegóły listy pasażerów lotu turystycznego, do którego ma dojść w 2021 roku. Na pokładzie znajdą się Tom Cruise i reżyser Doug Liman (Na skraju jutra), którzy tam nakręcą sceny do filmu. Do lotu dojdzie w październiku 2021 roku, więc ta data staje się też początkiem zdjęć do niezatytułowanej superprodukcji.

Czytamy, że jeszcze jedno miejsce jest zarezerwowane dla kogoś związanego z ekipą filmową. Prawdopodobnie chodzi o operatora kamery lub drugiego członka obsady. Reżyser Doug Liman może pełnić również rolę operatora.

Szczegóły fabuły tajemniczego projektu są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo, co dokładnie będą kręcić na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

