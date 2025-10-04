Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Tak reżyser zapowiada nowy film z jego udziałem

Alejandro González Iñárritu powróci w 2026 roku z nowym filmem. To jego pierwsza anglojęzyczna produkcja od czasów Zjawy z 2015 roku, dzięki której Leonardo DiCaprio zdobył upragnionego Oscara. Tym razem w roli głównej zobaczymy Toma Cruise'a - wielkiego pasjonata kina, który w ostatnich latach zasłynął szczególnie z ekstremalnych wyczynów kaskaderskich przy okazji serii Mission: Impossible. W nowej produkcji nie zobaczymy takiego ryzyka wcale. Jak idą prace nad niezatytułowanym nadal filmem?
Szybcy i wściekli 11 nie powstaną? Gigantyczne problemy za kulisami!
Alejandro González Iñárritu porozmawiał o tym z Anne Thompson:
Praca znajduje się zatem na etapie montażu w obecnej chwili. Premiera w lutym albo marcu prawdopodobnie przekreśliłaby szanse na debiut w Cannes w maju. Niewykluczona byłaby jednak uroczysta premiera na festiwalu filmowym w Wenecji. Iñárritu nie szczędził też ciepłych słów w kierunku Toma Cruise'a:
Co wiadomo o nowym filmie Gonzáleza Iñárritu?
Alejandro González Iñárritu pisze scenariusz wraz z Alexandrem Dinelarisem, Nicolasem Giacobonem (obaj zaangażowani poprzednio w pisanie Birdmana) oraz Sabiną Bierman.
Iñárritu tym samym wraca do produkcji anglojęzycznych. Jego ostatnią pozycją w filmografii jest hiszpańskojęzyczne Bardo, fałszywa kronika garści prawd sprzed 2 lat, którą nakręcił po 7-letniej przerwie w karierze; w 2015 roku do kin trafiła Zjawa, za którą otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię. Rok wcześniej zdobył aż 3 statuetki Akademii za Birdmana
Tom Cruise - ranking wszystkich filmów
Źródło: worldofreel.com