Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Tak reżyser zapowiada nowy film z jego udziałem

Alejandro González Iñárritu powróci w 2026 roku z nowym filmem. To jego pierwsza anglojęzyczna produkcja od czasów Zjawy z 2015 roku, dzięki której Leonardo DiCaprio zdobył upragnionego Oscara. Tym razem w roli głównej zobaczymy Toma Cruise'a - wielkiego pasjonata kina, który w ostatnich latach zasłynął szczególnie z ekstremalnych wyczynów kaskaderskich przy okazji serii Mission: Impossible. W nowej produkcji nie zobaczymy takiego ryzyka wcale. Jak idą prace nad niezatytułowanym nadal filmem?

Alejandro González Iñárritu porozmawiał o tym z Anne Thompson:

Skończymy całość w lutym, może marcu. Nadal musimy dużo zrobić w post-produkcji.

Praca znajduje się zatem na etapie montażu w obecnej chwili. Premiera w lutym albo marcu prawdopodobnie przekreśliłaby szanse na debiut w Cannes w maju. Niewykluczona byłaby jednak uroczysta premiera na festiwalu filmowym w Wenecji. Iñárritu nie szczędził też ciepłych słów w kierunku Toma Cruise'a:

To była najbardziej niesamowita, delikatna, urocza i niespodziewana relacja jaką miałem na planie. Jego maniery, pasja, zrozumienie, sposób przygotowania. On kocha ten cały proces. Tworzenie filmów było jego życiem przez ostatnie czterdzieści lat. Nigdy wcześniej nie widziałem kogoś tak poświęconego filmowi. Cieszę się, że mogłem dzielić z nim tę pasję. Stworzyliśmy nieprawdopodobną relację opartą o silne zaufanie. [Tom Cruise] zaskoczy cały świat.

Co wiadomo o nowym filmie Gonzáleza Iñárritu?

Alejandro González Iñárritu pisze scenariusz wraz z Alexandrem Dinelarisem, Nicolasem Giacobonem (obaj zaangażowani poprzednio w pisanie Birdmana) oraz Sabiną Bierman.

Iñárritu tym samym wraca do produkcji anglojęzycznych. Jego ostatnią pozycją w filmografii jest hiszpańskojęzyczne Bardo, fałszywa kronika garści prawd sprzed 2 lat, którą nakręcił po 7-letniej przerwie w karierze; w 2015 roku do kin trafiła Zjawa, za którą otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię. Rok wcześniej zdobył aż 3 statuetki Akademii za Birdmana

