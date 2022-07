Kiedy Tom Holland naprawdę stał się Spider-Manem? Szef MCU o kluczowej scenie

fot. Marvel/Sony

Kevin Feige w rozmowie z wydawcą Nickiem Lowem wspomniał o filmie Spider-Man: Homecoming. Według niego tam jest ta jedna scena, w której Tom Holland stał się prawdziwym Spider-Manem.

Spider-Man: Homecoming - wspomnienia Feige'a

Według szefa Marvel Studios w momencie, w którym Peter Parker zostaje zasypany przez gruz i następnie go podnosi jest sceną, w której Tom Holland stał się Spider-Manem. Ta scena została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksu autorstwa Steve'a Ditko. Wspomina, że odkąd dołączył do Marvel Studios, marzył, by ten moment pokazać na ekranie.

-Dla mnie to jest moment, w którym Tom Holland naprawdę stał się Spider-Manem - powiedział.

Feige wyjawia, że najwcześniejsze wspomnienie o Spider-Manie ma z czasów dzieciństwa, jak oglądał kreskówkę o Pajączku. W czołówce padło stwierdzenie, że jest w kolorze. Jako dziecko zastawiał się, w jakiej innej formie mogłoby to być i wówczas rodzice mu wyjaśnili, że kiedy telewizja była czarnobiała.

Przyszłość Spider-Mana

W rozmowie padło pytanie o ulubioną pracę Spider-Mana. Dla Kevina Feige były to momenty, gdy był nauczycielem i naukowcem. Wielu traktuje tę informację jako potencjalną sugestię tego, co Spider-Man będzie robić w czwartej części kinowej serii. Dla Feige'a ta dwoistość jest życia zawsze była atrakcyjna, bo obok bycia superbohaterem starał się normalnie żyć.

Spider-Man 4 jest w planach, ale na razie szczegółów nie ujawniono.