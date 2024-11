24 godziny zainspirowały zakończenie Tajemnic Smallville? Tom Welling o kostiumie Supermana

Źródło: The CW

Tom Welling nigdy nie był zwolennikiem założenia ikonicznego kostiumu Supermana, gdy wcielał się w Clarka Kenta w serialu Tajemnice Smallville. Do tego sama produkcja trzymała się zasady, aby bohater nie latał, ani nie zakładał tego stroju.

Ostatecznie Welling założył kostium w ostatnim ujęciu serialu, gdy na dachu budynku rusza ratować ludzi, rozdzierając swoją koszulę, aby odsłonić charakterystyczne "S" na piersi. Stacja The CW mogła wykorzystać tylko wersję tego stroju, którą nosił Brandon Routh w Superman: Powrót.

Podczas panelu dyskusyjnego na Comic Con w Sztokholmie Welling opowiedział o oryginalnym planie na zakończenie serialu. Scena miała wyglądać tak, że Clark patrzy na strój Supermana, aby następnie pokazać, jak go ubiera i zakłada buty. W nawiązaniu do tego, aktor odniósł się do innego kultowego serialu oraz jego zakończenia.

Pamiętacie 24 godziny z Kieferem Sutherlandem? Ten serial wtedy właśnie się zakończył i jedną z rzeczy, którą w nim zrobili było ujęcie z obrazem z satelity, gdy on zwraca się w jej kierunku, wiedząc, że Chloe, z którą pracuje, obserwuje go i żegna się z nią. Mówi: "Nie mogę zostać, muszę iść" i pamiętam, że dla mnie to było takie, że oto facet, który pójdzie tam i będzie walczyć w dobrym celu. Nie możemy iść z nim, ale pozwala to naszej wyobraźni uwierzyć, że on nadal tam jest.

fot. 20th Century Fox Television

Dodał, że zapamiętał to i gdy próbowali wymyślić zakończenie Tajemnic Smallville to wspomniał, że Superman wciąż będzie istnieć w tym świecie i że nie mogą o tym zapomnieć.

I tak to się wszystko zaczęło. Było trochę dyskusji i ograniczeń co do ujęć, które mogliśmy wykorzystać. To ja i Greg Beeman wyreżyserowaliśmy odcinek. Ale pomysł był taki, że zmuszę ich do nakręcenia ujęcia z żurawia z kamerą. Potem serial się skończył, a ponieważ było to ujęcie z żurawia, to nie pozwoliłbym im nakręcić żadnych innych ujęć, ponieważ tego chciałem, aby potem robić następne rzeczy.

Następnie Welling odniósł się już do samego ikonicznego kostiumu.

Dział od garderoby powiedział: "Więc tylko to zobaczymy? OK.". Więc zrobili mi krótki top bez rękawów. Nie chcieli płacić za cały strój, a mnie to nie przeszkadzało, nie chciałem nosić kostiumu! [śmiech] Więc kiedy robię to [naśladuje rozdarcie koszuli], a [koszula] rozwarłaby się bardziej, to byłoby widać mój pępek.

Co ciekawe, gdy aktor rozmawiał jakiś czas temu z serwisem ComicBookMovie to przyznał, że teraz chciałby nosić kostium Supermana na ekranie.

fot. Prime Video // The CW