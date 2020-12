Tomasz Kot jako Nikola Tesla? Aktor jednak nie zagra słynnego wynalazcy

fot. naEKRANIE.pl

Międzynarodowa kariera Tomasza Kota się rozkręca. Jedną z ról miał być Nikola Tesla w filmie biograficznym o życiu genialnego wynalazcy. Za kamerą miał stanąć Anand Tucker. W rozmowie z nami Tomasz Kot wyjawił, że jednak nie zagra tej postaci. "Na razie Tesla nie powstał i z tego, co wiem, nie powstanie" - powiedział Tomasz Kot.

Przypomnijmy, że historia filmu o tytule roboczy Nikola miała pokazać ostatni wielki eksperyment Tesli, który w tamtych czasach był uznawany za porażkę. Ponadto, w wirze wydarzeń poznamy osobistą podróż Tesli, który aby osiągnąć swoje naukowe ambicje, ryzykował bezpieczeństwo finansowe i walczył z wewnętrznymi demonami

