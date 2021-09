Tomb Raider - Hayley Atwell jako Lara Croft w planowanym serialu anime Netflixa

materiały prasowe

Tomb Raider będzie serialem kontynuującym reboot serii gier wideo, za który odpowiada studio Square Enix. Produkcja opowie o dalszych przygodach Lary Croft po wydarzeniach z trylogii Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Za scenariusz odpowiedzialna jest Tasha Huo, która także pełni rolę producentki wykonawczej.

Oficjalnie poinformowano, że w angielskiej wersji językowej głosu tytułowej bohaterce użyczy Hayley Atwell. Aktorkę można było ostatnio usłyszeć w roli Captain Carter w serialu What If... ?. Niedługo powinniśmy ją zobaczyć także na dużym ekranie w filmie Mission: Impossible 7. Serial anime powstanie dla platformy Netflix i przygotowywane jest przez studio Legendary Television.

Źródło: Marvel