Top Gun 2 - dobre prognozy box office. Największe otwarcie w karierze Toma Cruise'a

materiały prasowe

Top Gun: Maverick to jeden z ostatnich filmów, które były opóźnione przez pandemię koronawirusa. Pierwotnie miał pojawić się na ekranach w 2020 roku, ale potem kilkakrotnie został przesunięty. To jednak nie ma wpływu na zainteresowanie, bo pomimo niesprzyjających okoliczności, kina wróciły do normy i osiągają dobre wyniki. Top Gun 2 ma osiągnąć najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej w karierze Toma Cruise'a.

Top Gun: Maverick - box office

Według oficjalnych szacunków branży, które opublikował portal The Hollywood Reporter Top Gun: Maverick ma osiągnąć minimalną kwotę w wysokości 92 mln dolarów. Wszyscy jednak są pewni, że otwarcie w Ameryce Północnej przekroczy 100 mln dolarów. Natomiast szacunki kiniarzy są jeszcze wyższe, bo mówi się o minimum 125 mln dolarów. To wszystko pozwoli zanotować Tomowi Cruise'owi najlepsze otwarcie w karierze. Jako że w trakcie pandemii praca analityków box office nie jest tak dokładna, nie jest wykluczone, że doskonałe opinie wpłyną na jeszcze większe otwarcie niż się szacuje. Eksperci zwracają uwagę, że trudno orzec, czy starsi widzowie w czasach pandemii przełamią strach i pójdą do kina, bo statystyki pokazują, że choć młodzi chętnie wrócili, ta grupa wiekowa jeszcze jest niechętna.

Dobre prognozy dla Top Gun: Maverick są o tyle dobre, że to pierwszy film nie o superbohaterach w czasach pandemii, który przekroczy 100 mln dolarów podczas weekendu otwarcia. Były mniejsze hity jak Uncharted czy Zaginione miasto, ale pomimo sukcesu komercyjnego one nie notowały wysokich debiutów.

Top Gun: Maverick - plakat

Filmy Toma Cruise'a nigdy nie notowały rekordowych debiutów, ale były grane tygodniami dzięki czemu zarabiały krocie. Do tej pory jego najlepszym otwarciem w karierze jest Wojna światów, która zanotowała 64,9 mln dolarów. Na drugim miejscu jest Mission: Impossible – Fallout z wynikiem 61,2 mln dolarów. Pozostałe filmy aktora nie przekroczyły 60 mln dolarów otwarcia.

Na świecie Top Gun: Maverick trafi do 62 krajów. Bez Chin i Rosji. Szacuje się, że z wpływami spoza Ameryki Północnej film może liczyć na globalne otwarcie w granicach 200 mln dolarów. Budżet na realizację wynosi 170 mln dolarów. Z uwagi na wspomniane "długie nogi" filmów Cruise'a, na które wpływ mają znakomite opinie, zarobienie na siebie nie powinno być problemem. Do tego ma on fantastyczne recenzje; 97% pozytywnych opinii według Rotten Tomatoes. Według naEKRANIE jest to film na 8/10.

Konkurować o widza będzie film animowany Bob's Burgers Film oparty na serialu pod tym samym tytułem. Szacuje się otwarcie w granicach 10-14 mln dolarów, więc raczej nie ma szans na hit.