Top Gun: Maverick - aktor z oryginalnego filmu pozywa Paramount. Co stanowi kość niezgody?

Top Gun: Maverick z 2022 roku był wielkim hitem krytycznym oraz komercyjnym. Produkcja z Tomem Cruisem w roli głównej została oceniona na poziomie 96% i 99% od krytyków i widzów w serwisie Rotten Tomatoes i zarobiła łącznie 1,483 miliarda dolarów, a to wszystko przy jeszcze chybotliwej sytuacji kin po pandemii. 12 stycznia 2024 roku The Hollywood Reporter doniósł, a potwierdziło to Deadline, że scenariusz do trzeciej części jest już pisany przez Ehrena Krugera, który współtworzył tekst Top Gun: Maverick. Za kamerą ma powrócić Joe Kosinski, czyli reżyser poprzedniej odsłony. Planują, by główne role zagrali Tom Cruise, Miles Teller i Glen Powell.

Top Gun: Maverick - Paramount pozwane przez aktora

W dobie wielkich sukcesów studia związanych z marką Top Gun pojawiły się również i kontrowersje. Jedna z gwiazd oryginalnego filmu, czyli Barry Tubb, który wcielał się w postać Wolfmana, pozwał Paramount o nieuprawnione wykorzystanie jego wizerunku przy okazji hitu z 2022 roku. Chodzi o scenę, w której pokazana jest fotografia, na której widać Wolfmana w towarzystwie Mavericka, Goose'a i Icemana. Według aktora Paramount nie zapytał go o zgodę na udzielenie wizerunku, a wykorzystane zdjęcie jest alternatywną wersją jednej z fotografii, które wykonano za kulisami pierwszej części. Paramount wstrzymuje się na razie od odpowiedzi, a aktor naciska i żąda sprawy w sądzie.