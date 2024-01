Top Gun Maverick online w innej platformie streamingowej. Gdzie teraz oglądać?

fot. materiały prasowe

Do tej pory Top Gun: Maverick był dostępny w serwisie SkyShowtime, ale wraz z 2024 rokiem to ulega zmianie. Teraz Top Gun Maverick online można oglądać w Netflixie. Hit Toma Cruise'a został tutaj udostępniony wraz z 1 stycznia 2024 roku. Jest on więc dostępny w ramach subskrypcji platformy streamingowej.

Przypomnijmy, że Top Gun Maverick był jednym z największych hitów artystycznych i komercyjnych 2022 roku. Film zebrał 1 mld 495,6 mln dolarów z światowego box office przy budżecie 170 mln dolarów. Do tego osiągnął 96% pozytywnych recenzji krytyków ze średnią ocen 8,2/10.

Top Gun Maverick - opis fabuły

Bohaterem jest Pete "Maverick" Mitchelle, który po 30 latach w służbie, jest tam, gdzie jego miejsce. Pracuje jako odważny pilot testowy i za wszelką cenę unika awansu, który by go uziemił. Dostaje on rozkazy, by wyszkolić nowych rekrutów do wykonania specjalnej misji, której żaden pilot jeszcze się nie podejmował. Tam też spotyka Roostera, syna jego dawnego przyjaciela Goose'a. Maverick musi stawić czoło niepewnej przyszłości i duchom swojej przeszłości...