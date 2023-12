Piła X online. Gdzie oglądać na VOD?

fot. Lionsgate // Twisted Pictures

Piła po raz 10 wróciła na duży ekran i zebrała całkiem niezłe recenzje zarówno wśród krytyków jak i fanów serii. Twórcy znaleźli ciekawy pomysł na przywrócenie postać Jigsaw granego przez Tobina Bella. Całość nie wydaje się naciągana ani przesadzona. Nasza redaktorka Magda Muszyńska napisała w swojej recenzji, że "od tego typu horrorów naprawdę mało kto oczekuje logiki, a tutaj fabuła ma sens. Dialogi są uproszczone do granic możliwości, ale to aktorzy sprawiają, że są one akceptowalne" i wystawiła ocenę 7/10.

Piła X online - platformy i ceny

Piła 10 jest dostępna od dziś na platformach streamingowych – jak zwykle w różnych opcjach, ale na razie w jednej cenie.

Rakuten oferuje wypożyczenie filmu za 17,99 zł i zakup za 44,99 zł;

iTunes umożliwia zakup za 44,99 zł

Premiery Canal+ umożliwia wypożyczenie za 17,99 zł

Prime Video oferuje wypożyczenie filmu za 14,99 zł i zakup za 49,99 zł

Piła X online – zwiastun

Piła X – opis fabuły

Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.