Top Gun: Maverick - Tom Cruise królem przestworzy w nowym klipie

materiały prasowe

Top Gun: Maverick to oczekiwany przez wielu sequel kultowego filmu z 1986 roku. Produkcja wymagała wielu bardzo skomplikowanych scen w powietrzu. Do sieci trafił klip ze sceną z filmu, w której widzimy postać graną przez Toma Cruise'a.

W produkcji Maverick powraca do szkoły, w której sam uczył się latać, aby tym razem jako instruktor szkolić nowe pokolenie asów przestworzy. Jednak nie okaże się to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, a niekonwencjonalne metody nauczania Mavericka nie przypadną do gustu władzom szkoły. Zobaczcie wideo ze sceną (od 12:05) oraz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick - obsada

W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku.