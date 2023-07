Transformers 8 z G.I. Joe - kiedy premiera filmu jest możliwa?

Źródło: materiały prasowe

Producent filmowych serii Transformers oraz G.I. Joe, Lorenzo di Bonaventura w rozmowie z Sci-Fi & Fantasy Gazette potwierdził, że G.I. Joe wchodzą do świata robotów i od Transformers 8 są jego nieodłączną częścią. To jest obecnie rozwijany pomysł na połączenie obu franczyz. Zwłaszcza to nadzieja dla G.I. Joe, które nie może odnieść sukcesu komercyjnego w kinach.

Transformers 8 - kiedy premiera?

Producent podkreślił, kiedy możemy spodziewać się filmu.

- Mieliśmy rozpocząć pracę nad scenariuszem, gdy rozpoczął się strajk scenarzystów. Mieliśmy więc nadzieję mieć film na 2025 rok, ale im strajk trwa dłużej, tym większe szanse są, że wprowadzimy go w 2026 roku.

Na razie nie wiadomo, jak twórcy chcą połączyć obie franczyzy i jak one będą odwoływać się do poprzednich filmów. Choć producent potwierdził, że Transformers: Przebudzenie bestii jest nadal związane z serią Michaela Baya, tak nie wiadomo, czy w przypadku związku z poprzednimi filmami o G.I. Joe będzie tak samo.