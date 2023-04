Transformers: Przebudzenie bestii - film ma duże problemy. Co się dzieje?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Od tygodni plotki mówią, że zwiastun filmu Transformers: Przebudzenie bestii już zaraz w sieci, a wciąż go nie ma. Chociaż film ma premierę za niespełna dwa miesiące, promocja nie istnieje. Nie mieliśmy żadnych grafik, zdjęć, ani pełnego trailera. Wygląda na to, że jest to związane z problemami widowiska, o których donosi insider Jeff Sneider opierając się na swoich źródłach. Jego doniesienia często się sprawdzały.

Transformers: Przebudzenie bestii - problemy filmu

Czytamy, że producenci zaczynają się niepokoić o to, co wyjdzie z filmem Transformers: Przebudzenie bestii. Okazuje się, że przy widowisku pracował już tuzin różnych ekip montażowych i nie udało się zrobić dobrej wersji tego, co nakręcono. Do tego były wewnętrzne spory z montażystami o efekt końcowy.

Sneider i współprowadzący podcast John Rocha dodają, że wewnętrznie wszyscy wiedzą o tym, iż Transformers: Przebudzenie bestii na ten moment to chaotyczny bajzel i robią wszystko, co w ich mocy, by naprawić film.

Za kamerą filmu stoi Steven aple Jr, znany z Creeda 2. Nie wiadomo, czy przez brak promocji, nie skończy się klapą lub opóźnieniem premiery, która zaplanowana jest na 9 czerwca.

