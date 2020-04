Trolle 2 - premiera w VOD w USA bije rekord popularności

Studio Universal odpowiedzialne za animację Trolle 2 podjęło decyzję o wprowadzeniu filmu do VOD w USA i w wielu krajach świata. Pomimo tego, nadal planują jesienią 2020 roku dystrybucję kinową, więc cała sytuacja staje się eksperymentem, która może dać wiele informacji o zależności VOD i kina.

Według informacji zachodnich mediów premiera Trolli 2 pobiła rekord najpopularniejszego tytułu pierwszego dnia w VOD w USA w historii (poprzednim był Jurassic World: Upadłe królestwo). Czytamy, że to przełożyło się na kwotę w okolicach 3 mln dolarów.

Rekordzistą najlepszego pierwszego tygodnia w VOD pozostaje Avengers: Koniec gry i z uwagi na obecną sytuację nie jest wykluczone, że ten wynik zostanie pobity. Eksperci oczekują, że w ciągu tygodnia Trolle 2 zbiorą 40 mln dolarów z VOD. Interesujące jest to, że właśnie takie otwarcie prognozowano w kinach w świąteczny weekend z okazji Wielkanocy.

Do tego czytamy, że Trolle 2 znalazły się na pierwszym miejscu zestawień najpopularniejszych tytułów we wszystkich platformach w USA, w których animacja jest dostępna. A są to Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/YouTube, DirecTV i FandangoNOW.

Dziennikarze zwracają uwagę, że studio z reguły nie podają wyników z VOD, ponieważ nie ma opracowanego systemu, który liczyłby je w czasie rzeczywistym, jak to ma miejsce w kinach. Dlatego media dostają je z większym opóźnieniem. Zwracają uwagę, że to może się zmienić wraz z nową rzeczywistością świata filmu wywołaną pandemią koronawirusa.

Obok tego film miał premierę w USA w kinach samochodowych, które jako jedyne pozostają otwarte w USA, choć nie ma ich zbyt wiele. Trolle 2 zebrały z nich 60 tysięcy dolarów.