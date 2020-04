Trolle 2 zmienią świat filmu? Kapitalny wpływy ze sprzedaży VOD

Trolle 2 były tematem burzy w USA, gdy Universal ogłosił dystrybucję w VOD z planem wpuszczenia filmu do kin po ich otwarciu. Kiniarze protestowali, chcąc, aby ten tytuł pozostał w standardowym trybie kinowym, ale studio podjęło się ważnego eksperymentu.

Według Deadline.com film przyniósł w weekend otwarcia kwotę od 40 do 50 mln dolarów ze sprzedaży w VOD. Jest to więc suma zbliżona lub większa od prognoz otwarcia w kinach, które były kilka miesięcy temu. Dla porównania pierwsze Trolle zanotowały otwarcie w kinach w wysokości 46,5 mln dolarów.

Choć czytamy, że ten wynik martwi kiniarzy, bo pokazuje precedens w jakimś stopniu im zagrażający, zwracają uwagę, że to jedyna taka duża decyzja, ponieważ wszystkie inne nadchodzące premiery czekają na powrót kin. Kwestia Artemis Fowl jest obok tego, ponieważ film wchodzi do platformy opartej na subskrypcji, nie do VOD, w którym trzeba wykupić dostęp do danego filmu.

