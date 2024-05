Tron: Ares - aktualizacja. Ten etap oficjalnie dobiegł końca & reżyser publikuje zdjęcia zza kulis

fot. materiały prasowe

Joachim Rønning opublikował zdjęcia zza kulis Tron: Ares na swoim Instagramie. Jednocześnie potwierdził, że kręcenie dobiegło końca, a także podziękował obsadzie i ekipie filmowej za ich zaangażowanie. To oznacza, że tytuł obecnie znajduje się w fazie postprodukcji. Pełen post możecie zobaczyć poniżej.

Tron: Ares - zdjęcia zza kulis

To podsumowanie Tron: Ares. Dziękuję niesamowitej i niestrudzonej ekipie. Wierzę, że w tym wypadku przesunęliśmy granice kręcenia filmów. Mimo sześciu tygodni nocnych zdjęć nigdy nie zwolniliście tempa. Ogromne podziękowania należą się także naszej wspaniałej obsadzie za to, co pozostawili po sobie na ekranie. Nie mogę się doczekać, by pokazać światu, czego wspólnie dokonaliśmy.

Tron: Ares - obsada, fabuła, premiera

Projekt reżyseruje Joachim Rønning na podstawie scenariusza Jessego Wigutowa i Jacka Thorne'a. Za produkcję i dystrybucję odpowiada Disney.

W głównych rolach występują: Jared Leto, Jodie Turner-Smith i Greta Lee. W obsadzie są również Evan Peters, Gillian Anderson, Monaghan i Sarah Desjardins.

Historia skupia się na programie zwanym Ares, który zostanie przeniesiony z cyfrowego świata do rzeczywistego z niebezpieczną misją. Będzie to pierwsza styczność ludzkości z istotami sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - premiera w 2025 roku.