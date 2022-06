Twardziele kina akcji vs superbohaterowie. Stallone o tym, że dla pierwszych nie ma miejsca

fot. Disney

Sylvester Stallone po raz pierwszy w swojej karierze gra główną rolę w serialu. Do tego w gangsterskim u twórcy Zakazanego Imperium. Kino akcji w tradycyjnym tego gatunku znaczeniu nie jest obecnie tak dochodowe, jak największe superprodukcje o superbohaterami na czele z filmami Marvel Studios. Stallone jak najbardziej jest tego świadomy i dodaje, że obecnie bardzo trudno znaleźć prawdziwych twardzieli kina akcji.

Kino akcji według Stallone'a

- Kiedy zaczynałem, filmy akcji nie były czymś standardowym. Były tylko sceny akcji jak pościg czy coś w tym stylu. Bardzo trudno jest znaleźć aktorów kina akcji, takich prawdziwych, nie osoby znające karate, kung-fu czy wrestlerów. Było trzech czy czterech facetów, których nazwałbym aktorami kina akcji, nie aktorami znającymi sztuki walki, którzy tylko kopią. Nie musisz taki być. Ja taki nie byłem. Arnold i Bruce także. Nie wiem, czy ten gatunek powróci, bo mamy inne czasy i co ważne, oni po prostu już nie szukają takich ludzi.

Legenda kina akcji dodaje,że w obecnych czasach tacy bohaterowie nie są politycznie poprawni, bo są uznawani za przedstawicieli toksycznej męskości lub po prostu zachowują się źle.

- Jednak myślę też, że jest jakiś zwrot w tym kierunku, który można dostrzec w serialu Yellowstone. Nie zobaczymy tego w kinie, dopóki studio nie znajdzie powodu, by to nakręcić, a obecnie sądzą, że takie projekty nie są wystarczająco ekscytujące. Tak jak choćby Marvele z budżetami na poziomie 400 mln dolarów. One ekscytują ludzi, choć nie są osadzone w rzeczywistości, ale są szalenie rozrywkowe. Rzeczywistości choćby na przykładzie Rambo: Pierwsza krew jest bardzo trudna. Nie każdy chce to robić, bo wymaga to niewiarygodnej fizyczności i nie zawiera efektów komputerowych.

Swoją wypowiedź kończy takimi słowami.

- Politycznie obecnie nie ma miejsca dla takich postaci, ale wierzę, że to wróci.

The Tulsa King pojawi się na ekranach w listopadzie 2022 roku.