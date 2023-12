Twilight of the Gods - Zack Snyder obiecuje dużo seksu w nowym serialu anime. Kolejne szczegóły

fot. Creative Commons / Gage Skidmore

Twilight of the Gods to serial anime, który został stworzony przez Zacka Snydera. Produkcja przez długi czas owiana była tajemnicą, która była ściśle chroniona przez twórcę projektu. Dopiero teraz podzielił się on nowymi szczegółami na temat swojej wyjątkowej produkcji. Nie jest to pierwszy raz, kiedy znany reżyser zajmuje się czymś innym niż film live-action - warto wspomnieć o Legendzie sowiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole, która choć była bajką, to nie brakowało w niej charakterystycznego wizualnego stylu typowego dla jego dzieł.

Twilight of the Gods - fabuła

Chociaż film nie ma oficjalnego opisu fabuły, Zack Snyder podzielił się tym, w jaki sposób on widzi tę historię:

Jest tak: jest sobie król i królowa w małej wiosce wikingów i chcą wziąć ślub. Wtedy zdarza się coś, co sprawia, że Sigrid, panna młoda, która jest też córką gigantów, wyrusza w podróż po zemstę. Rekrutuje ona grupę postaci - jasnowidza, krasnoluda - i razem tworzą grupę, której jedyną misją jest odnalezienie i walka z bogiem. To misja, to historia o zemście. Sigrid jest tą piękną, chłodną w typowo skandynawski sposób, ale jednocześnie pełną pasji postacią, nad którą i z którą świetnie mi się pracowało. Sylvia Hoeks użycza jej głosu.

Zack Snyder słynie z bardzo obrazowej, ukazanej w stylowy sposób przemocy w swoich filmach i chociaż tego nie zabraknie w jego najnowszej produkcji, tak reżyser zwrócił raczej uwagę na to, że będzie w niej... dużo seksu.

Dużo, dużo seksu. Bo to fajne.

Twilight of the Gods - data premiery, ilość odcinków

Zack Snyder potwierdził, że serial będzie mieć 8 odcinków. Data premiery na ten moment nie jest znana, ale para producencka w postaci Zacka Snydera i jego żony Deborah Snyder, uznała że będzie to najwcześniej koniec 2024 roku.

Twilight of the Gods - obsada

Są to Sylvia Hoeks (jako Sigrid), Stuart Martin (Leif), Pilou Asbæk (Thor), John Noble (Odyn), Paterson Joseph (Loki), Rahul Kohli (Egill), Jamie Clayton (The Seid -Kona), Kristofer Hivju (Andvari), Peter Stormare (Ulfr), Jamie Chung (Hel), Lauren Cohan (Inge) i Corey Stoll (Hrafnkel).