Twisted Metal - powstanie serial oparty na grze. Platforma zamawia sezon

Twisted Metal będzie komediową, aktorską adaptacją popularnej gry wideo na PlayStation. Platforma streamingowa Peacock zamówiła pierwszy sezon tej produkcji, w której odcinki będą trwały pół godziny. Od września 2021 roku było wiadomo, że w głównej roli wystąpi Anthony Mackie, znany z Altered Carbon oraz filmów MCU i serialu z tego uniwersum - Falcon i Zimowy żołnierz. Będzie też pełnił funkcję producenta wykonawczego produkcji. Scenariusz napisał Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), który również zajmie się produkcją wykonawczą serialu i będzie jego showrunnerem.

Serial jest oparty na klasycznej serii gier na PlayStation. To komedia akcji zmotoryzowanym outsiderze, który dostał szansę na lepsze życie pod warunkiem, że uda mu się z powodzeniem dostarczyć tajemniczą przesyłkę, przemierzając postapokaliptyczne pustkowia. Z pomocą zapalonego złodzieja samochodów zmierzy się z dzikimi rabusiami prowadzącymi pojazdy siejące zniszczenie i innymi niebezpieczeństwami na otwartej drodze, w tym z obłąkanym klaunem, który prowadzi ciężarówkę z lodami.

Mackie zagra Johna Doe, mądrego mleczarza, który mówi tak szybko, jak prowadzi. Do tego nie pamięta swojej przeszłości. Pewnego dnia John dostaje jedyną w swoim rodzaju szansę, by spełnić swoje marzenie o znalezieniu pewnej społeczności, o ile przetrwa zaciekłą, zmotoryzowaną walkę.

Twisted Metal będzie kolejną aktorską adaptacją gry przeznaczonej na PlayStation po The Last Of Us, którą wyprodukują razem Sony Pictures Television i PlayStation Productions. Ta produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey powstaje dla HBO.

