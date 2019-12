Twitter zrobi czystkę wśród europejskich użytkowników

Serwisy społecznościowe powinny cieszyć się z przypływu nowych użytkowników, jednak nie każde konto jest atrakcyjne z punktu widzenia operatora platformy. Portale przetrzymują wiele profili, które nie są aktywnie użytkowane, a co za tym idzie – nie stanowią dla firmy żadnej wartości. Twitter zapowiedział, że już w grudniu rozprawi się z takimi użytkownikami-widmami i usunie ich profile ze swoich serwerów.

Według korporacji nieaktywni użytkownicy to ci, którzy nie logowali się do Twittera w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Firma wychodzi z założenia, że nie jest ona dla nich atrakcyjnym medium komunikacyjnym i nie powinna przetwarzać ich danych osobowych. Działania te mają wynikać bezpośrednio z przepisów RODO, dlatego czystka z 11 grudnia będzie przeprowadzona wśród użytkowników z Unii Europejskiej. Jeśli zatem ktoś dawno nie logował się do serwisu, ale chciałby nadal korzystać z platformy, powinien w najbliższym czasie odkurzyć swój profil.

Czystka nie tylko usunie konta, które od dawna pozostawały nieaktywne, uwolni także sporą pulę nazw użytkowników. Te wrócą do obiegu i będą mogły być ponownie wykorzystane. Na tym jednak nie koniec zmian, jakie czekają platformę w najbliższych miesiącach. W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości firma zapowiedziała, że wdroży rozwiązanie umożliwiające zachowanie nieaktywnych profili, które funkcjonują w roli pamiątki po zmarłych osobach.