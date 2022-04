Two Point Campus się spóźni. Jest nowa data premiery gry

fot. SEGA

Na Two Point Campus będziemy musieli poczekać dłużej. Twórcy i wydawca gry poinformowali o przesunięciu premiery z maja na 9 sierpnia tego roku. Dodatkowe trzy miesiące mają zostać wykorzystane na dopracowanie produkcji. Wspomniano między innymi o chęci zoptymalizowania jej na wszystkie platformy. Przypomnijmy, że poza PC trafi on również na konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch i od dnia debiutu dostępny będzie w ramach usługi Xbox Game Pass.

Na osłodę po tej smutnej wiadomości dostaliśmy nowy materiał z rozgrywki.

Two Point Campus to kontynuacja ciepło przyjętej gry Two Point Hospital z 2018 roku. Tym razem gracze obejmą jednak kontrolę nie nad szpitalem, a nad uniwersytetem. Ich zadaniem będzie rozbudowa tej placówki, zatrudnianie i zarządzanie kadrą oraz dbanie o studentów.

