Two Point Hospital na konsole - data premiery. Gra trafi do Xbox Game Pass

Two Point Hospital to produkcja, w której gracze zajmują się zarządzaniem szpitalem: od stworzenia gabinetów oraz innych pomieszczeń i umieszczenia w nich najpotrzebniejszych przedmiotów, poprzez zatrudnianie personelu, a na leczeniu chorób kończąc. Tytuł ten jest dostępny na pecetach od sierpnia 2018, a już wkrótce będą mogli zapoznać się z nim także posiadacze konsol. Oficjalnie ujawniono, że gra trafi na PlayStation 4, Xboksa One i Nintendo Switch już 25 lutego 2020 roku.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo w zwiastunie konsolowych wersji tej produkcji zdradzono, że Two Point Hospital trafi do Xbox Game Pass, dzięki czemu abonenci usługi Microsoftu będą mogli zapoznać się z nim bez dodatkowych opłat. Niedługo później informację tę potwierdzono na oficjalnym profilu gry na Twitterze.