Two Weeks to Live - pierwszy zwiastun nowego serialu Sky z Maisie Williams w roli głównej

screen z YouTube

Two Weeks To Live to nowy serial od Sky Original, w którym główną rolę gra Maisie Williams. Bohaterką jest młoda outsiderka, Kim Noakes, której ojciec zmarł w tajemniczych okolicznościach. Matka wywiozła córkę na wieś, by tam uczyć ją sztuki przetrwania. Dziewczyna bardzo stara się trzymać na uboczu, ale... Niemądry żart w pewnym pubie powoduje, że sprawy przybierają zaskakujący obrót, stawiając w niebezpiecznej sytuacji właściciela knajpy i wspomnianą matkę dziewczyny. Efektem jest ciąg niefortunnych zdarzeń, w tym ucieczka przed gangsterami i równie groźną policją.

Pierwszy zwiastun tej czarnej komedii możecie zobaczyć poniżej: