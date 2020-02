Twórca Chicago Fire podpisał nową, ogromną umowę z NBCUniversal

Dick Wolf, nazywany królem procedurali zawarł nową, pięcioletnią umowę z NBCUniversal. Na jej mocy należące do producenta Wolf Entertainment będzie nadal tworzyć i rozwijać projekty dla Universal TV. Nowa umowa obejmuje również szereg zobowiązań dotyczących przyszłych produkcji Wolfa i jego firmy oraz licencje na seriale twórcy, które znajdą się w bibliotece należącej do NBCUniversal platformy streamingowej Peacock, która wejdzie na rynek w tym roku. Jak podają źródła portalu The Hollywood Reporter nowa umowa plus umowa licencyjna mogą mieć łączną wartość opiewająca na miliard dolarów. Dla przypomnienia Wolf współpracuje na wyłączność z NBCUniversal już od 36 lat.

Na mocy nowej umowy cztery seriale tworzone przez producenta, czyli Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD oraz Prawo i porządek: Sekcja specjalna zostały przedłużone na kolejne trzy sezony. Ostatnia z tych produkcji jest teraz na etapie 21. serii, co czyni z niej najdłużej emitowany w najlepszym czasie antenowym serial w historii amerykańskiej telewizji.