Twórcy Greedfall i The Technomancer już wkrótce ujawnią nową grę

Spiders to francuskie studio, które założono w 2008 roku. Od tego czasu deweloperzy wypuścili na rynek kilka mniej lub bardziej znanych produkcji. Do tych najpopularniejszych należą m.in. Mars: War Logs, The Technomancer czy ubiegłoroczne Greedfall, które okazało się całkiem solidną grą RPG z ciekawym klimatem i rozgrywką na dobrych kilkadziesiąt godzin. Na tym jednak nie koniec – ujawniono, że już wkrótce dowiemy się czegoś więcej na temat kolejnych planów tych twórców.

Nowa gra autorstwa Spiders ma zostać zaprezentowana w trakcie imprezy NaconConnect, która odbędzie się 7 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jak na razie wszelkie szczegóły na ten temat trzymane są w tajemnicy i ciężko cokolwiek przewidzieć. Jedyną wskazówkę może stanowić opublikowana grafika, którą możecie zobaczyć poniżej.

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ

— Nacon (@Nacon) July 2, 2020