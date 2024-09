Twórcy z Polski, Czech i Rumunii nakręcili kreatywne filmy dzięki AI i NVIDIA Studio

fot. NVIDIA

Reklama

AI rewolucjonizuje nie tylko branżę gier komputerowych, ale także sposób tworzenia różnorodnych treści. To już nie tylko narzędzia do generowania obrazów, ale także zaawansowane funkcje w popularnych programach do montażu filmów, obróbki dźwięku czy grafiki 3D. Kluczową rolę odgrywają tu rdzenie NVIDIA Tensor, które od lat przyspieszają zastosowania sztucznej inteligencji.

fot. NVIDIA

Świadomi tego twórcy chętnie sięgają po AI w swojej pracy. Dlatego w maju ogłoszono konkurs dla filmowców korzystających ze sztucznej inteligencji, organizowany przez NVIDIA i Media Expert. Wyłonieni w jego ramach najlepsi twórcy przyjechali do Krakowa, by stworzyć biograficzne filmy z najsłynniejszymi dzielnicami miasta w tle.

fot. NVIDIA

Finał projektu trwał zaledwie sześć godzin, podczas których tempo prac wspierała AI oraz wydajne karty graficzne GeForce RTX. Do pracy przystąpiły duety twórców z Polski, Czech i Rumunii. Na początku losowali jedną z dzielnic Krakowa, po czym mieli trzy godziny na nagranie materiału i kolejne trzy na montaż oraz finalne szlify w profesjonalnym studiu filmowym. Każda para korzystała z możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja oraz z laptopów GIGABYTE AERO 16 OLED z platformą NVIDIA Studio, które były jednocześnie nagrodami dla uczestników.

fot. NVIDIA

W trakcie tworzenia filmów twórcom towarzyszyli znani prezenterzy z ich krajów. W Polsce był to Włodek Markowicz znany z kanału YT Lekko Stronniczy. NVIDIA opublikowała również film podsumowujący całe wydarzenie oraz prezentujący narzędzia AI wykorzystane przez uczestników. To nie tylko pokaz kreatywności, ale także źródło wiedzy dla każdego twórcy zainteresowanego wykorzystaniem AI w codziennej pracy:

Zwycięskie duety i ich dzieła

Oto zwycięzcy konkursu oraz filmy, które stworzyli w malowniczym Krakowie:

Polska

Dominika Dobosz-Świder i Michał Świder

Czechy

Jan Gubanič i Martin Pospíšil

Rumunia

Kartal Mahmut Horasanli i Eren Colakoglu

Nowy sterownik NVIDIA Studio już dostępny

Platforma NVIDIA Studio nieustannie się rozwija, oferując co miesiąc nowe innowacje. Wrześniowy sterownik NVIDIA Studio jest już dostępny do pobrania i zawiera szereg usprawnień związanych z AI:

Lepsza jakość strumieniowania na Twitchu: Użytkownicy funkcji Twitch Enhanced Broadcasting zyskują o 25% lepszą jakość wideo przy użyciu kodeka HEVC w porównaniu do H.264 z koderem NVIDIA. To idealne rozwiązanie dla streamerów chcących zapewnić widzom wyższą jakość obrazu bez kompromisów.

Wsparcie dla twórców treści: Dzięki aplikacji NVIDIA Broadcast, enkoderowi NVIDIA NVENC ósmej generacji oraz optymalizacjom dla kart graficznych RTX, twórcy mogą znacząco ulepszyć swoje produkcje w zakresie strumieniowania i edycji wideo.

Udoskonalone wideo w czasie rzeczywistym: Funkcje takie jak RTX Video Super Resolution (VSR) i RTX Video HDR wykorzystujące AI sprawiają, że strumieniowane treści i filmy są ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

Zaawansowane technologie przyspieszają proces twórczy, czyniąc go bardziej przyjemnym i efektywnym, podczas gdy rutynowe zadania przejmuje AI. Więcej informacji na temat najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji można znaleźć w najnowszym wpisie na blogu AI Decoded.

fot. NVIDIA