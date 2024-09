Zdobądź przewagę w edukacji, twórczości i grach dzięki laptopom z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40!

fot. NVIDIA

Reklama

Młodzi ludzie częściej korzystają tylko ze swoich smartfonów, ale nawet z pomocą AI napisanie dłuższego tekstu na smartfonie jest dość niewygodne. Nie wspominając nawet o programowaniu, pracy nad grafiką czy projektowaniu. To laptop jest więc tym urządzeniem, które musi sprostać wyzwaniom nie tylko edukacyjnym, ale również zapewnić młodym umysłom rozrywkę i umożliwić rozwijanie pasji. Niezależnie od tego, czy jesteś licealistą, czy studentem uczelni wyższej, wybór odpowiedniego sprzętu ma ogromne znaczenie.

fot. NVIDIA

Dzięki laptopom wyposażonym w wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 zyskujesz nie tylko wydajność, ale również dostęp do zaawansowanych narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję, które pomogą Ci osiągnąć więcej w nauce, twórczości i rozrywce.

Marta, studentka architektury, korzysta z turboszybkiego laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 16 z kartą GeForce RTX 4080 i dodatkowym ekranem dotykowym, aby wizualizować modele budynków w 3D. Dzięki bardzo wysokiej wydajności urządzenia może pracować nad złożonymi projektami bez obaw o spowolnienia, a gdy potrzebuje przerwy, odpala swoją ulubioną grę, korzystając z technologii DLSS 3.5, która poprawia płynność rozgrywki.

fot. ASUS ROG

Laptop to podstawa

Wybór odpowiedniego laptopa to inwestycja w przyszłość. Nowe laptopy wyposażone w karty graficzne GeForce RTX z serii 40 oferują najwyższą wydajność i wszechstronność, jak również niezrównaną mobilność i długi czas pracy na baterii. Dzięki zastosowaniu technologii Max-Q, laptopy te są cienkie, lekkie i przenośne, co pozwala uczniom i studentom zabierać je wszędzie, gdzie tylko potrzebują.

Inteligentne technologie takie jak NVIDIA Advanced Optimus i Battery Boost wydłużają czas pracy na baterii, a tryb WhisperMode zapewnia cichą pracę urządzenia, co jest szczególnie ważne, gdy nie chcemy przeszkadzać w nauce innym uczniom i studentom. Laptopy te są więc idealnym narzędziem do nauki, pracy twórczej i oczywiście – rozrywki.

Janek, student archeologii, często pracuje w uniwersyteckiej bibliotece. Dzięki lekkiej konstrukcji laptopa LENOVO LOQ 15ARP9 z kartą GeForce RTX 4050 może go łatwo przenosić między domem a uczelnią, a technologia Battery Boost sprawia, że nie musi martwić się o ładowanie baterii w trakcie długich godzin pracy.

fot. Lenovo

Nowoczesne technologie w edukacji

Nauka nigdy nie była tak efektywna, jak z laptopami z kartami GeForce RTX. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji architektura Ada Lovelace umożliwia jeszcze szybsze przetwarzanie złożonych zadań, takich jak modelowanie 3D, symulacje inżynierskie czy analiza danych. Laptopowe karty graficzne GeForce RTX z serii 40 zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, a jednocześnie minimalnym zużyciu energii, co jest kluczowe podczas intensywnej pracy na uczelni czy w domu.

ChatRTX to narzędzie wspierające naukę, które dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji pozwala na porządkowanie i przeszukiwanie lokalnych danych, takich jak notatki z zajęć czy harmonogramy, za pomocą prostych poleceń tekstowych lub głosowych. Wyobraź sobie swoją własną sztuczną inteligencję, którą trenujesz, żeby pomagała w studiach i pracy! Funkcjonalność ChatRTX, dostępna dzięki kartom GeForce RTX z pewnością ułatwi organizację pracy i pozwoli zaoszczędzić cenny czas.

Aplikacja NVIDIA Broadcast podnosi jakość transmisji wideo i audio, co jest kluczowe w trakcie zdalnej nauki oraz wideokonferencji. Dzięki efektom takim jak usuwanie szumów czy wirtualne tło, zajęcia online stają się bardziej komfortowe i profesjonalne.

Karolina, studentka informatyki, używa laptopa PREDATOR Helios Neo z kartą GeForce RTX 4070, aby analizować duże zestawy danych w MATLAB. Kiedy ma przerwę między zajęciami, korzysta z ChatRTX, aby uporządkować informacje z poprzednich wykładów. Podczas zdalnych konsultacji z wykładowcą używa NVIDIA Broadcast, aby wyciszyć dźwięki tła i skupić się na rozmowie.

fot. Acer

Twórczość na najwyższym poziomie

Studenci kierunków kreatywnych, takich jak grafika, film czy muzyka, z pewnością docenią możliwości, jakie oferują laptopy z kartami GeForce RTX z serii 40. Architektura Ada Lovelace, na której bazują te karty, zapewnia zaawansowane możliwości renderowania 3D i wspiera profesjonalne aplikacje kreatywne, takie jak Adobe Premiere Pro, Blender czy DaVinci Resolve. Dzięki zintegrowanym technologiom AI oraz specjalistycznym rdzeniom Tensor i RT, użytkownicy mogą liczyć na szybsze i płynniejsze wykonywanie zadań twórczych.

Techniki RTX Video Super Resolution i RTX Video HDR ulepszają jakość filmów odtwarzanych w przeglądarce Chrome lub Edge.

Michał, student szkoły filmowej, montuje swoje projekty wideo na działającym niczym błyskawica laptopie MSI Vector 16 z kartą GeForce RTX 4080. Dzięki NVIDIA Studio może szybko eksportować filmy w jakości 4K, a technologie RTX Video Super Resolution i RTX Video HDR pozwalają mu na oglądanie materiałów referencyjnych zawsze w najwyższej jakości, co sprawia, że może swoje projekty dopracować w najdrobniejszych szczegółach.

fot. MSI

NVIDIA Canvas to narzędzie, które otwiera przed twórcami zupełnie nowe możliwości. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, Canvas pozwala na przekształcanie prostych szkiców w realistyczne krajobrazy i obrazy, co znacząco przyspiesza proces twórczy. Dzięki tej technologii, zarówno doświadczeni artyści, jak i początkujący twórcy mogą w łatwy sposób kreować złożone kompozycje, które wcześniej wymagałyby godzin pracy. Wystarczy namalować podstawowe kształty i linie, a NVIDIA Canvas automatycznie przekształca je w szczegółowe obrazy, takie jak góry, lasy czy rzeki. Możesz także dowolnie modyfikować swoje dzieło, zmieniając np. zimową scenerię na tropikalny raj za pomocą kilku kliknięć. Ta intuicyjna aplikacja AI jest idealna dla studentów kierunków artystycznych, architektów, projektantów i każdego, kto chce szybko wizualizować swoje pomysły.

Anna, uczennica liceum plastycznego, korzysta z NVIDIA Canvas, czyli napędzanej przez karty GeForce RTX sztucznej inteligencji graficznej, aby eksperymentować z różnymi krajobrazami do swojego projektu malarskiego. Mimo że laptop Gigabyte G5 z kartą GeForce RTX 4050 nie należy do najdroższych, to dzięki pomocy AI Anna może szybko przekształcać swoje szkice i odkrywać nowe inspiracje oraz eksperymentować z technikami malarskimi i skupić się na dopracowywaniu detali.

fot. Gigabyte

Rozrywka po godzinach

Po intensywnym dniu nauki warto się zrelaksować. Laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX z serii 40 to nie tylko narzędzia do pracy, ale również do zabawy. Dzięki zaawansowanym funkcjom gamingowym, takim jak NVIDIA Reflex czy Ray Tracing, gry na tych urządzeniach działają i wyglądają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

DLSS 3.5 (Deep Learning Super Sampling) to technologia, która wykorzystuje AI do generowania dodatkowych klatek, co znacząco poprawia płynność i jakość rozgrywki, pozwalając graczom cieszyć się wyższą liczbą klatek na sekundę. Jest to szczególnie ważne dla graczy, którzy cenią sobie najwyższą jakość grafiki i płynność rozgrywki.

Tomek, student politechniki, po zakończeniu intensywnego dnia pełnego zajęć i projektów, relaksuje się, grając w Star Wars Outlaws na swoim laptopie Gigabyte Aorus 16X ASG 2024 z kartą RTX 4070. Dzięki technice NVIDIA Reflex zyskuje przewagę w dynamicznych grach online, a DLSS 3.5 sprawia, że rozgrywka jest płynna i wolna od opóźnień.

fot. Gigabyte

Podsumowanie naEKRANIE

Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest nauka, rozwijanie twórczych pasji, czy po prostu relaks po godzinach, laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces. Dzięki zaawansowanym technologiom wspieranym przez algorytmy sztucznej inteligencji te urządzenia zapewniają nie tylko wydajność, ale również wszechstronność i komfort użytkowania. Zainwestuj w swoją przyszłość i wybierz laptopa z kartą graficzną NVIDIA, który sprosta wszystkim Twoim wymaganiom.

Kasia, studentka antropologii kulturowej, używa laptopa Acer Nitro V 15 z kartą GeForce RTX 4060, aby realizować swoje projekty zarówno w domu, jak i w trakcie zajęć w terenie. Dzięki temu może efektywnie zarządzać zebranymi materiałami – nagraniami rozmów, filmami i zdjęciami – i zawsze mieć dostęp do dzieł kultury, które pomagają rozwijać jej pasję.