Twórcy z the Hacksmith zaprezentowali, jak działa ich "prawdziwy" miecz świetlny

Źródło: YouTube / the Hacksmith

Ekipa youtube'owego kanału the Hacksmith postawiła przed sobą nie lada wyzwanie: zbudować replikę miecza świetlnego inną niż wszystkie, broń z wysuwanym ostrzem o niszczycielskiej sile. Dotychczasowe repliki, nawet jeśli były zdolne do cięcia wytrzymałych obiektów, bazowały na stałym rdzeniu, który po wygaszeniu nadal sterczał z rękojeści. Przy tym projekcie sięgnięto po specjalną dyszę palnikową, dzięki której udało się tak uformować płomień, aby przypominał ostrze filmowego miecza świetlnego.

O tym, w jaki sposób udało się skonstruować ten nietuzinkowy gadżet, opowiadaliśmy już na początku października. Teraz przyszedł czas zaprezentowania go w działaniu. Twórcy z the Hacksmith nagrali film, w którym przetestowali ostrze w starciu z najróżniejszymi materiałami, aby przekonać się, czy będzie zdolne do przecięcia broni szturmowców, przepalenia się przez stalowe drzwi czy odcięcia kończyny.

Przebieg eksperymentu można prześledzić na poniższym materiale.

Płomień okazał się wystarczająco gorący, aby sprostać oczekiwaniom twórców gadżetu. Co prawda test odcinania kończyny przeprowadzono na surowych żeberkach, a nie na dłoni rycerza Jedi, ale ostatecznie miecz zdał i ten egzamin, skutecznie przepalając się przez tkankę. Fakt, tempo cięcia pozostawia sporo do życzenia, warto jednak uświadomić sobie, że ostrza filmowych broni miały fizyczną formę. Szybkie zamachnięcie się tą repliką poskutkowałoby owianiem obiektu przez płomień. Aby w pełni odtworzyć zachowanie broni Jedi, konieczne byłoby stworzenie stabilnej, utwardzonej wiązki plazmy.