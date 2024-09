Kolejne problemy Ubisoftu. Będzie strajk pracowników?

fot. Ubisoft

Reklama

W ostatnich dniach Ubisoft nie ma lekko. Najpierw okazało się, że Star Wars Outlaws nie sprzedaje się tak dobrze, jakby wydawca tego chciał. Później firma wycofała się z Tokyo Game Show, a na deser gruchnęła wieść o długi opóźnieniu premiery Assassin's Creed Shadows. To sprawiło, że akcje firmy na giełdzie spadły o 20 proc. To jednak nie koniec problemów francuskiego giganta wydawniczego.

Francuski związek zawodowy STJV wzywa pracowników Ubisoftu do strajku, który byłby reakcją na decyzje zarządu o wprowadzeniu obowiązku pracy w biurze przynajmniej trzy dni w tygodniu. Akcja strajkowa planowana jest na dni 15-17 października.

Według STJV, decyzja Ubisoft o powrocie do biura została podjęta „bez żadnego uzasadnienia ani konsultacji z przedstawicielami pracowników”. Związek twierdzi, że po ponad pięciu latach efektywnej pracy zdalnej, wielu pracowników dostosowało swoje życie prywatne do pracy z domu. Powrót do biura wiąże się ze zmianami w strukturze rodzinnej, mieszkalnictwie, a także w opiece nad dziećmi. "Zmiana tej polityki może mieć drastyczne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy" - zaznacza związek.

Związek ostrzega, że decyzja o powrocie do biura może prowadzić do masowego odejścia pracowników, dezorganizacji wielu projektów gier oraz znaczącego wzrostu ryzyka psychospołecznego dla osób, które zdecydują się pozostać w firmie.

Spór o powrót do biura to jednak tylko jeden z problemów, z jakimi borykają się pracownicy Ubisoftu. STJV podkreśla, że rozmowy z zarządem dotyczące podziału zysków również zakończyły się fiaskiem. Związek uznał propozycje firmy za "nieakceptowalne", a zarząd za "głuchy" na sugestie i propozycje przedstawicieli pracowników. Podobne napięcia wystąpiły w trakcie negocjacji płacowych, które również zakończyły się bez porozumienia.

W odpowiedzi na te niepowodzenia związek postanowił wezwać wszystkich pracowników firmy we Francji do strajku, domagając się formalnego porozumienia w sprawie pracy zdalnej, które byłoby wynikiem negocjacji między zarządem a STJV. Ponadto związek żąda natychmiastowego podwyższenia płac, aby "zrekompensować spadek standardu życia w ostatnich latach".