Ubisoft wypuści 5 gier do marca 2021 roku. Wśród nich są nowe odsłony Assassin's Creed i Far Cry

Ubisoft poinformował, że do marca 2021 roku wypuści na rynek aż pięć wysokobudżetowych gier. Trzy z nich mają zadebiutować w trzecim kwartale roku fiskalnego (a więc między październikiem i grudniem), a pozostałe dwie w czwartym kwartale (styczeń-marzec 2021). Trzy z tych produkcji już znamy: będą to Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters oraz Rainbow Six Quarantine. Dwiema "tajemniczymi" grami mają być zaś kolejne odsłony popularnych serii Assassin's Creed oraz Far Cry.

Informację na temat tych dwóch ostatnich ujawnił Jason Schreier z Kotaku, który już niejednokrotnie udowadniał, że ma dojścia w branży do zakulisowych informacji. Można więc uznać, że i tym razem są to sprawdzone i wiarygodne dane. Warto przypomnieć, że zgodnie z dotychczasowymi przeciekami, nowa odsłona serii Assassin's Creed to Ragnarok i ma skupić się na wikingach. Nie wiemy jednak, o czym opowie kolejny Far Cry.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Zapowiedzi obu tych produkcji możemy prawdopodobnie spodziewać się na targach E3 2020, które odbędą się w czerwcu tego roku w Los Angeles.