Ucho prezesa wróci jako film kinowy? Robert Górski ma taki plan

Ucho Prezesa to serial komediowo-polityczny, który cieszył się ogromną popularnością zarówno wśród widzów, jak i polityków, którzy często się do niego odnosili w debacie publicznej. Produkcja w sposób komediowy opowiada o prezesie partii Prawo i Sprawiedliwość i jego otoczeniu. Twórcą i głównym bohaterem serialu jest Robert Górski, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Serial na początku był dostępny na darmowej platformie YouTube, a później został zakupiony przez nieistniejącą już w Polsce platformę streamingową Showmax, która realizowała kolejne sezony. Produkcja była także wyświetlana na kanałach telewizyjnych WP i Comedy Central.

Po pięciu latach przerwy produkcja ma wrócić – i to na duży ekran! Dorota Kośmicka-Gacke, producentka filmu, w rozmowie z portalem Plotek.pl powiedziała:

Jestem z Robertem Górskim i Romanem Nowakowskim w trakcie przygotowań do filmu, który jest opowieścią o naszym współczesnym świecie. Nie tylko polityków, ale także ich rodzin. Robimy Ucho prezesa do kina. Historia dotyczy oczywiście naszych obyczajowych problemów, które politycy mają co chwilę. Będą w nim dobrze znani bohaterowie tego serialu i Robert jest znowu postacią zbliżoną do jednego z liderów politycznych

Sam Robert Górski, będąc gościem u Roberta Mazurka w Porannej rozmowie RMF, potwierdził, że prace trwają, i zdradził trochę więcej szczegółów. Nowa produkcja nie będzie opowiadała o samym prezesie.

Napisałem scenariusz razem z kolegą Romanem Nowakowskim. Zastanawiam się, czy uda nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że film pojawi się kiedyś w kinach, bo sytuacja polityczna szybko się zmienia. Jest to komedia romantyczna, a głównym jej bohaterem jest ktoś, kto jeszcze dwa lata będzie w polityce, więc jeśli w tym czasie nie zdążymy zrobić tego filmu, to później będzie już mało aktualny.

Z tej wypowiedzi możemy łatwo wywnioskować, że głównym bohaterem będzie oczywiście prezydent Adrian, który większość czasu spędził na krześle, czekając na zaproszenie do gabinetu prezesa. W postać (zarówno w serialu, jak i późniejszych licznych skeczach kabaretowych) wcielał się aktor Paweł Koślik.