Pełny akcji zwiastun fanowskiego Batman Beyond: Year One. Ten aktor grał już w serialu DC!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Batman - 20 lat później to jedna z najbardziej kultowych kreskówek przełomu XX i XXI wieku. Fani tego serialu od lat chcieliby zobaczyć Gotham w przyszłości w wersji aktorskiej. Były na to pewne plany, ale nigdy nie doszły do skutku. O wiele bliżej stworzenia była wersja animowana w podobnym stylu do Spider-Verse. To jednak też nie wypaliło.

Od dawna w sieci huczało od fanowskiego projektu, który wziąłby na tapet tę trudną adaptację. Z fanowskim budżetem nie można oczekiwać fajerwerków, a futurystyczne Gotham może być dla twórców nie do przeskoczenia wizualnie. Okazuje się jednak, że podołali i to ze świetnym efektem. Do tej pory nie było wiadomo, kto wcieli się w Terry'ego McGinnisa, nowego Batmana, ale nowy zwiastun to zdradził. To coś niezwykłego na skalę fanowskich produkcji, ponieważ odtwórcą tej roli został Ryan Potter. To aktor, który od lat marzył o zagraniu Robina i grał Beast Boya w serialu aktorskim Titans.

W sieci pojawił się nowy zwiastun, który lepiej przedstawia sceny walk, efekty specjalne oraz Ryana Pottera w roli Terry'ego McGinnisa.

Batman Beyond: Year One - o czym fanowski film?

Historia rozgrywa się w 2050 roku. Minęły lata od zniknięcia Batmana. Gotham przebudowało się i stało miastem przyszłości znanym jako Nowe Gotham. Pełno tu świateł, futurystycznej technologii i nowych złoczyńców rządzących ulicami pod nieobecność Batmana. To zmienia się, gdy młody Terry McGinnis odkrywa, że stary Bruce Wayne tak naprawdę był Batmanem i teraz idzie w jego ślady. Fabuła skupia się na Terrym kilka miesięcy po tym, jak stał się Batmanem.

Przypomnijmy, że serial animowany Batman - 20 lat później (znany także jako Batman przyszłości) był emitowany w latach 1999 - 2001. Formalnie był on kontynuacją kultowej animacji Batman z 1992 roku. Do tej pory nigdy ta historia nie doczekała się wersji aktorskiej, choć nie raz były plotki o tym, że DC miało plany.