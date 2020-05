DiRT 5 zapowiedziane. Jest zwiastun i wstępna data premiery

Podczas prezentacji gier, jakie trafią na konsolę Xbox Series X zaprezentowano rajdówkę DiRT 5 od brytyjskiego studia Codemasters. Tytuł, chociaż ujawniony na platformie Microsoftu, trafi także na inne sprzęty, a konkretnie też na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz PlayStation 5. Na urządzeniach amerykańskiej firmy gra będzie wspierać opcję Smart Delivery, dzięki czemu kupując ją na Xbox One będzie można liczyć na darmową aktualizację do wersji na nowszy sprzęt.

W grze zwiedzimy takie lokacje, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylię, Włochy czy Norwegię. Gra zaoferuje rozgrywkę na podzielonym ekranie, w tym nawet dla czterech graczy w wielu trybach rozgrywki, w tym również w trybie kariery.

Premiera gry została zaplanowana na październik tego roku.