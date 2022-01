Uncharted - wideo zza kulis pokazuje wyczyn kaskaderski Toma Hollanda w filmie

fot. materiały prasowe

Uncharted to filmowa adaptacja kultowej już serii gier wideo studia Naughty Dog. Premiera produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił materiał zza kulis widowiska, który pokazuje spektakularny wyczyn kaskaderski gwiazdy projektu, Toma Hollanda. Chodzi o sekwencję z samolotem w roli głównej, którą już mogliśmy obejrzeć w zwiastunach, a która nawiązuje do trzeciej części serii gier. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W filmie zobaczymy perypetie młodego Nathana Drake'a. Pewnego dnia losy bohatera krzyżują się z łowcą przygód i poszukiwaczem skarbów, Victorem "Sully" Sullivanem. Razem wyruszają w podróż w poszukiwaniu pewnego artefaktu. Przy okazji trafią na wskazówki, które mogą ich doprowadzić do dawno zaginionego brata Nathana.

Uncharted

W obsadzie produkcji znajdują się Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle i Antonio Banderas. Obraz wyreżyserował Ruben Fleischer, który objął to stanowisko po wielu zakulisowych zawirowaniach. Za scenariusz produkcji odpowiadają Art Marcum i Matt Holloway.

Uncharted - film trafi do polskich kin 18 lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.