Upload - zwiastun nowego serialu komediowego od Amazona

Upload to serial komediowy w gatunku science fiction. Jego akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której świadomość zmarłych osób może zostać przesłana do wirtualnej rzeczywistości. Nora pracuje w obsłudze klienta luksusowej firmy Lakeview, zajmującej się przesyłem świadomości. Gdy imprezowicz i programista Nathan ginie w wypadku samochodowym jego dziewczyna przesyła go do wirtualnego świata Nory. Zadebiutował zwiastun serialu. Wideo jest dostępne poniżej.

W serialu występują Robbie Amell jako Nathan, Andy Allo jako Nora, Kevin Bigley jako Luke, Owen Daniels jako A.I. Guy, Allegra Edwards jako Ingrid Bannerman, Zainab Johnson jako Aleesha, Christine Ko jako Mandi i Barclay Hope jako Oliver Kannerman. Twórcą projektu jest Greg Daniels, znany z pracy przy takich produkcjach jak Biuro i Saturday Night Live.

Upload - premiera na platformie Amazon Prime Video 1 maja.