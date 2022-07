Uruchamianie Dooma na wszystkim i wszędzie ma się świetnie

fot. Bethesda

Jeżeli cokolwiek ma ekran, to można spokojnie założyć, że ktoś spróbuje uruchomić na tym Dooma, nawet jeżeli jest to ekran na klocku Lego. Doom stał się testem określającym, czy kawałek sprzętu lub oprogramowania został wystarczająco dobrze zhakowane, ale czy Doom może uruchomić Dooma? W 2015 roku był już mod do Dooma, który pozwalał grać w Dooma wewnątrz Dooma, a konkretniej w niepełnego Doom (i Wolfensteina 3D) wewnątrz GZDooma, czyli mocno zmodyfikowanego portu Dooma z 2005 roku. Najnowszy wysiłek YouTubera kgsws nie wykorzystuje moda do osiągnięcia tego wyczynu, ale raczej exploit znaleziony w Doom II.

Użytkownik wymyślił sposób, aby Chocolate Doom (port źródłowy Dooma oddający to, jak grało się w niego w latach 90.) działał wewnątrz Dooma II przy użyciu exploita. Kgsws zauważa, że obie gry działają niezależnie od siebie, przez co zużywają dwa razy więcej pamięci niż normalnie. I nie jest to tylko wizualna sztuczka – wciśnięcie F12 pozwala kgswsowi na kontrolowanie gry w grze.

Na tym jednak nie koniec – YouTuber zdołał nawet załadować do Dooma inne klasyczne gry, jak choćby Heretic.

Osoby zainteresowane majstrowaniem przy exploicie mogą udać się na GitHub i pobrać wymagane pliki. Potrzebna będzie również DOS-owa kopia Dooma II.