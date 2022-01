Uwierz w Mikołaja - powstanie adaptacja książki Magdaleny Witkiewicz. Ilona Łepkowska napisała scenariusz

fot. MTL Maxfilm

Ruszyły zdjęcia na planie filmu Uwierz w Mikołaja. Według informacji Wirtulanemedia.pl, twórcami produkcji będą Ilona Łepkowska (scenariusz) oraz Tadeusz Lampka (producent). W obsadzie mają pojawić się między innymi Teresa Lipowska, Dorota Kolak, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Mateusz Janicki, Patryk Pniewski oraz Cezary Żak.

Film ma trafić do kin 21 października 2022 roku. Uwierz w Mikołaja to film na podstawie bestsellerowej książki Magdaleny Witkiewicz o tym samym tytule. Zdjęcia do filmu realizowane są w Bielsku-Białej oraz w Warszawe. Za reżyserię odpowiedzialna będzie Anna Wieczur (Kogel Mogel 4). Jak czytamy w opisie filmu:

Wielowątkowa opowieść o tym, że w magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia każdemu, niezależnie od tego ile ma lat, może przytrafić się coś najpiękniejszego w życiu.

Uwierz w Mikołaja

