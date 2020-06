Vaiana: Skarb oceanu - easter eggi z hitu Disneya. Czy zauważyliście je wszystkie?

Disney

Vaiana: Skarb oceanu to film animowany Disneya z 2016 roku. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i kasowym. Animacja dała nam piękny świat przedstawiony, bardzo dobrze napisanych bohaterów i wspaniała dynamikę między innymi. Dzięki tej produkcji do kanonu silnych postaci kobiecych studia Myszki Miki dołączyła nowa heroina, odważna, bezkompromisowa i posiadająca dobre serce tytułowa Vaiana. W filmie pojawia się sporo easter eggów nawiązujących do innych projektów Disneya, do czego przyzwyczaiły nas produkcje tej wytwórni. Poniżej przedstawiamy Wam galerię z tymi smaczkami.

Vaiana: Skarb oceanu to opowieść o przygodach nastolatki, która chcąc dokończyć dzieła swych przodków, którzy przemierzali wody południowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.

Vaiana: Skarb oceanu - easter eggi: