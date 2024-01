Venom 3 - logo ujawnia złoczyńcę? Zaskakująca teoria fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie znamy szczegółów na temat Venoma 3, ale niedawno ujawniono pierwsze spojrzenie na logo filmu. Choć wydawałoby się, że niewiele to mówi o najważniejszej kwestii, czyli fabule, to fani dopatrzyli się w nim wskazówki na temat tożsamości złoczyńcy. Kto według nich będzie antagonistą?

Venom 3 - logo ujawnia złoczyńcę?

Podczas prezentacji Sony na CES 2024 przedstawiono logo Venoma 3. Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej. Zdaniem fanów jego wygląd wskazuje na Toxina, symbionta i antybohatera, bezpośrednio powiązanego z poprzednim złoczyńcą, którym był Carnage.

Za tą teorią przemawia fakt, że w 2. części serii, Venom 2: Carnage, był easter-egg dotyczący symbionta. W filmie jest scena, w której detektyw Mulligan po bitwie Venoma i Carnage'a zyskuje blask w oczach i mówi o "potworach". Jest to subtelne nawiązanie do Toxina, ponieważ detektyw Mulligan był jego pierwszym "gospodarzem" i to krótkie ujęcie mogło wskazywać na przyszłą więź pomiędzy tymi postaciami.

W tym świetle wygląd logo zyskuje nowego znaczenia - czerwień może nawiązywać to Toxina, ponieważ to kolor jego i Carnage'a, a ten drugi jest martwy. Poza tym to symbiont trzeciej generacji: Venom zrodził Carnage'a, a Carnage zrodził Toxina w Marvel Comics, więc byłaby to naturalna kolej rzeczy.

