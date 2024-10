Megan Thee Stallion vs. jej bestie Venom. Pojedynek na wytykanie języka w nowym wideo

fot. materiały prasowe

Po gościnnym występie w trzecim odcinku Mecenas She-Hulk jako ona sama, Megan Thee Stallion tym razem wystąpiła w materiale promocyjnym Marvela. Zapadła widzom w pamięć przede wszystkim przez scenę po napisach, w której wraz z Jennifer Walters (Tatiana Maslany) wspólnie twerkowały. Spotkało się to z niemałą krytyką, gdyż wiele osób uznało to za głupie posunięcie, jednak inni stwierdzili, że wpasowała się w klimat serialu i była całkiem zabawna.

Venom 3 – nowe wideo

Tym razem Stallion połączyła siły z inną postacią Marvela – Venomem. W filmiku promującym najnowszą odsłonę serii Venom 3: Ostatni taniec odbyli oni... pojedynek na języki. Połączeni na FaceTimie, zaczynają oni na siebie warczeć, by chwilę później przejść do walki na wystawianie języków, co jest jedną z charakterystycznych cech czarnego symbiota. Ostatecznie oboje dochodzą do wniosku, że idealnie się rozumieją, a Megan obiecuje, że niedługo się zobaczą, co prawdopodobnie jest nawiązaniem do nadchodzącej wielkimi krokami premiery finałowej części trylogii w kinach.

Venom 3: Ostatni taniec zadebiutuje w kinach 25 października.