Teaser Venoma 3 pokazuje jeszcze jednego symbionta! Tylko który to z nich?

Zaledwie wczoraj donosiliśmy Wam, że w filmie Venom 3: Ostatni taniec tytułowa postać połączy się nie tylko z koniem, ale także z rybą i żabą - informacja ta dotarła do nas wraz z konkluzjami, że kampania promocyjna produkcji w ostatnim czasie z niejasnych przyczyn osłabła. Wygląda jednak na to, że w tym aspekcie twórcy postanowili wrócić na właściwe tory.

Do sieci właśnie trafił kolejny spot telewizyjny Venoma 3, w którym przez moment pojawia się jeszcze jeden, niepokazywany do tej pory symbiont. Część internautów spekuluje, że jest nim Toxin, jeden z najważniejszych przedstawicieli swojej rasy, którego pierwszym nosicielem był policjant Patrick Mulligan. Warto zauważyć, że niejednokrotnie stawał on do pojedynku z Venomem po stronie dobra, łącząc siły m.in. ze Spider-Manem. Obecność Toxina w produkcji ujawniły wcześniej zawarte w jednym ze zwiastunów napisy.

Pozostali odbiorcy sądzą jednak, że pokazany w spocie symbiont to nie kto inny jak Lasher, potomek Venoma stworzony w Life Foundation. Jego gospodarzem stał się Ramon Hernandez, powołując tym samym do życia istotę, która miała za zadanie ochraniać rzeczoną fundację.

Venom 3 - nowy spot pokazuje jeszcze jednego symbionta

Venom 3: Ostatni taniec wejdzie na ekrany polskich kin 25 października.