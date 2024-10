Jak może wyglądać scena po napisach Venoma 3? Plotki stawiają na Knulla

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Mimo że w zwiastunie Venoma 3 nie zdołaliśmy dostrzec, kto konkretnie wciela się w Knulla, według pogłosek tę rolę odgrywa Andy Serkis. Mówi się nawet, że aktor już zgodził się na występy w jeszcze kolejnych produkcjach Marvela. Natomiast, jak podaje scooper MyTimeToShineHello, nie powinniśmy się spodziewać wiele po debiucie tego złoczyńcy. Podobno Bóg Symbiontów nie odgrywa kluczowej roli w filmie. Właściwie, rzekomo nie dojdzie nawet do jego spotkania z Venomem.

Venom 3 - plotki o scenie po napisach

Jak to może wyglądać? Otóż rola Knulla ma ograniczyć się do paru scen w kosmosie (prawdopodobnie będącego uwięzionym na Klyntarze), a także... do bycia częścią sceny po napisach. Jej szczegóły nadal są znikome, ale krążą pogłoski, że ma ona stworzyć możliwość, aby Knull i Venom mogli się pojawić w Spider-Manie 4.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, obsada, premiera

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

Venom 3

Oprócz powracającego Toma Hardy'ego, na ekranie zobaczymy Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada Kelly Marcel.

Film wejdzie do polskich kin 25 października 2024 roku.