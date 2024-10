Największy wróg Venoma to nie Knull ani Spider-Man. Symbiont kontra... pikantne kurczaki

Fot. Materiały prasowe

Zostało już parę tygodni do premiery filmu Venom 3: Ostatni taniec. Będzie to pożegnanie Toma Hardy'ego z tą serią, ale mówi się, że wcale nie z symbiontem, z którym może mieć kolejny przygody, ale już w ramach MCU i u boku Toma Hollanda w roli Spider-Mana. Promocja produkcji Sony trwa, a jej nowym elementem są... odwiedziny Venoma w Hot Ones.

Hot Ones to program YouTube'owy, który polega na tym, iż zgłaszają się do niego gwiazdy Hollywood i nie tylko. Tam prowadzona jest rozmowa, podczas której goście jedzą kurczaki z ostrymi sosami. Każdy kolejny jest coraz ostrzejszy. Jednocześnie muszą odpowiadać na pytania prowadzącego i prowadzić rozmowę. Jak widać - to zadanie przewyższyło możliwości potężnego, pociesznego kosmity.

Venom 3: Ostatni taniec

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.