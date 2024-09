Venom 3 ma już odjechane plakaty z TYMI zwierzętami. To będą Wasi nowi ulubieńcy

Źródło: X/I Spy A Symbiote

Zaledwie 2 dni temu do sieci trafiły zdjęcia koszulek promujących film Venom 3: Ostatni taniec, z których jednoznacznie wynikało, że tytułowy symbiont połączy się na ekranie nie tylko z koniem, co zdradzał już jeden ze zwiastunów, ale i z żabą oraz rybą - śpiewający Billy Bass w wersji Venoma zrobił w sieci furorę. Odpowiedzialni za produkcję najwyraźniej postanowili pójść na tym polu za ciosem i zaprezentować oficjalne plakaty, na których jeszcze lepiej możemy przyjrzeć się wszystkim zwierzętom. Spójrzcie sami:

Venom 3: Ostatni taniec - plakaty ze zwierzętami opanowanymi przez symbionta

W sieci pojawiły się spekulacje, że w nadchodzącym filmie Venom i Eddie Brock na jakiś czas się rozdzielą, by później podążać własnymi ścieżkami. Nie jest więc wykluczone, że symbiont po prostu będzie dążył do przetrwania, szukając nowego gospodarza w coraz to nowszych stworzeniach.

Film Venom 3: Ostatni taniec zadebiutuje w kinach 25 października.