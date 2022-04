Trolle, Madagaskar, Jeźdźcy smoków i Krudowie online. Premiera seriali w VOD

Fot. Materiały prasowe

W serwisie streamingowym Viaplay pojawią się cztery nowe seriale animowane od wytwórni DreamWorks. Żaden z tytułów nie był wcześniej dostępny w Polsce, dlatego to dobra okazja, by je obejrzeć. Te produkcje bazują na kultowych markach studia, takich jak Krudowie, Jak wytresować Smoka czy Madagaskar. Wcześniej portal The Hollywood Reporter poinformował także, że Viaplay zdobyło wyłączne prawa do dystrybucji tytułów DreamWorks Animation w Polsce i kilku innych miejscach.

Od czwartego kwietnia 2022 roku w serwisie Viaplay pojawią się następujące seriale animowane:

TrolleTopia - Poppy zaprasza delegacje innych plemion trolli, by zamieszkać razem w nowym miejscu.

- Poppy zaprasza delegacje innych plemion trolli, by zamieszkać razem w nowym miejscu. Krudowie: Drzewo rodzinne - Krudowie i Bettermanowie łączą siły, by stworzyć nową osadę.

- Krudowie i Bettermanowie łączą siły, by stworzyć nową osadę. Madagaskar: Mała dżungla - ulubieni bohaterowie z serii Madagaskar zamieszkują sławne zoo jako dzieci.

- ulubieni bohaterowie z serii Madagaskar zamieszkują sławne zoo jako dzieci. Jeźdźcy smoków: Dziewięć światów - grupa dzieciaków odkrywa, że smoki rzeczywiście istnieją.

Viaplay - nowe animacje od DreamWorks [GALERIA]

TrolleTopia

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.