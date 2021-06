I Am Groot - Groot wróci na Planetę X? Vin Diesel zapowiada rozszerzenie świata MCU

fot. materiały prasowe

Vin Diesel to aktor, który w filmach z serii Strażnicy Galaktyki użycza swojego głosu bohaterowi imieniem Groot. Postać tę w przyszłości zobaczyć będziemy jednak mogli nie tylko w kolejnej części wspomnianej franczyzy, lecz również w gorąco oczekiwanym Thor: Love and Thunder i świątecznym programie The Guardians of the Galaxy Holiday Special. To jednak pojawienie się Groota w serialu I Am Groot, który trafić ma na Disney+, może wzbudzić największe emocje. Vin Disel w jednym z ostatnich wywiadów zdradził bowiem, że w tej serii krótkometrażówek, będącej spin-offem Strażników Galaktyki, Groot odwiedzi pewne szczególne miejsce. Będzie nim Planeta X, z której pochodzi. Wygląda więc na to, że twórcy szykują dla fanów Marvela nie lada gratkę i poszerzenie świata MCU.

Planeta X, będąca w przeszłości domem dla Groota, zamieszkiwana jest przez przedstawicieli jego gatunku. Do tej pory MCU nigdy nie ukazywało świata, z którego pochodzi Groot. Wiadomo jednak, że jest to miejsce, do którego bohater nie mógł się przystosować i dlatego zdecydował się z niego odejść.

I Am Groot - data premiery serii na Disney+ nie jest jeszcze znana.