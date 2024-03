Polska aktorka w obsadzie nowego serialu twórcy Breaking Bad. Karolina Wydra i Rhea Seehorn w rolach głównych

źródło: HBO

Portal Deadline wraca do tematu niezatytułowanego projektu twórcy Breaking Bad oraz Zadzwoń do Saula, Vince'a Gilligana. Wiadomo już, że na pierwszym planie zobaczymy nie tylko Rheę Seehorn, ale także Karolinę Wydrę. Będzie to dramat z delikatnym wprowadzeniem elementów science fiction, który doczeka się przynajmniej dwóch sezonów.

Nowy projekt twórcy Breaking Bad - co wiadomo?

Karolina Wydra odegra postać Any, o której nie wiadomo nic poza tym, że jest "optymistyczną młodą kobietą". Będzie towarzyszyła bohaterce Seehorn, która ma być kimś zupełnie innym od dobrze znanej widzom Kim Wexler.

Serial zaprezentuje nowoczesny świat, w którym żyją współcześni ludzie. Nagle ulega on gwałtownej zmianie, co prowadzi do zatrważających konsekwencji już w pierwszym odcinku. Opowiadając o swoim nowym projekcie, Gilligan zaznaczał, że tym razem stroni od wątku narkotykowego. Z tego powodu, produkcję żartobliwie określano jako Breaking Good, porównując ją do uwielbianego Breaking Bad. Była już także kojarzona z klasykami takimi jak E.T..

Zdjęcia mają rozpocząć się (bądź już trwają) na terenie Albuquerque w Nowym Meksyku. Serial będzie dostępny na platformie Apple TV+.